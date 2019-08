Der Grünen-Bundestagsabgeordnete Cem Özdemir wird als Hauptredner zur Mittelstandskundgebung am Schätzele-Markt erwartet, wie Tengens Bürgermeister Marian Schreier ankündigt. Gemeinsam mit dem Bund der Selbstständigen hat der Gewerbeverein Tengen den bekannten Politiker und ehemaligen Bundesvorsitzenden von Bündnis 90/Die Grünen zur Veranstaltung am Samstag, 26. Oktober, eingeladen.

„Özdemir steht für klare Positionen und vertritt diese mit Nachdruck in der öffentlichen Debatte. In Verbindung mit einer pointierten Sprache und der notwendigen Zuspitzung macht ihn dies zu einer Idealbesetzung für das Festzelt“, so Bürgermeister Schreier. Der Schätzele-Markt gilt als das größte Volksfest der Region und wird seit 1291 am letzten Oktoberwochenende gefeiert.

