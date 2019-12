Fußballfans können sich alle zwei Jahre auf ein großes Turnier freuen: Die Europa- oder die Weltmeisterschaft. In einem ähnlichen Takt funktioniert das Leben in Tengen-Büßlingen. Zahlreiche Veranstaltungen finden im Zwei-Jahres-Rhythmus statt. Letztes Jahr haben 24 Büßlinger Einwohner ihre Adventsfenster geschmückt und für Besucher geöffnet.

In diesem Jahr gibt es nun keine Adventsfenster. Dafür findet aber wieder der Adventsmarkt statt: am Sonntag, 15. Dezember, 11 bis 18 Uhr.

„Das Dorf hält zusammen“

Vor dem Rathaus werden verschiedene Vereine ihre Stände aufbauen, erläutert Ortsvorsteher Josef Ritzi. „Ob Kita, Musiker, Radfahrer oder Sportverein – beim Adventsmarkt sieht jeder, dass das Dorf zusammenhält“, so Ritzi. Neben der Arbeit an den Ständen habe auch jeder Verein eine Aufgabe rund um den Markt übernommen. Vom Gestalten der Handzettel über das Basteln der Schilder bis hin zur handwerklichen Arbeit.

Diesmal wieder Christbaumverkauf

In diesem Jahr gebe es wieder einen Christbaumverkauf. „Auch das ist eine Gemeinschaftsleistung“, erläutert der Ortsvorsteher. Der Erlös komme in einen Topf und komme allen zugute. Darum müsse zum Beispiel keine Standgebühr erhoben werden. Eine Besonderheit in diesem Jahr: „Es ist auch ein Verein aus Tengen-Weil dabei, die „Buschelewieber“.

Sie verkaufen Süßigkeiten wie gebrannte Mandeln, so Ritzi. Damit leiste Büßlingen einen Beitrag zum Zusammenhalt der verschiedenen Dörfer, die zu Tengen gehören. Ab 16 Uhr wird der Nikolaus den Markt besuchen und Geschenke für die Kinder dabei haben. Der Musikverein Büßlingen wird auf die weihnachtliche Zeit einstimmen.

Männergesangverein bietet Gelegenheit zum Innehalten

Eine weitere Besonderheit 2019: Der Männergesangsverein Liederkranz 1860 Büßlingen singt während des Marktes von 17 bis 18 Uhr in der Kirche, berichtet deren Vorsitzender Heiner Wetzstein. „Unser musikalisches Angebot soll eine Ergänzung zum Markt sein. So können die Besucher innehalten vom Trubel und einige besinnliche Augenblicke erleben.“

Dirigiert wird der Chor an diesem Abend von Walter Beck. An der Orgel begleitet Roland Ritter. Und zwischendrin gibts Besinnungstexte von Kurt Zimmermann.

Die Stunde von 17 bis 18 Uhr solle man sich aber nicht wie ein Konzert vorstellen, das man von Anfang bis Ende besucht. Sondern man kann einfach in der Stunde nach 17 Uhr einmal einige Augenbliche in der Kirche verweilen und den besinnlichen Klängen lauschen.

Wie man danach weitermachen kann, verrät Wetzstein mit einem Schmunzeln: „Und danach kann man wieder zurück auf den Markt und einen Glühwein trinken.“