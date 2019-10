Der Schätzele-Markt in Tengen wurde mit der Eröffnung des Volksfestplatzes am Freitag eingeläutet. Bürgermeister Marian Schreier testete bei seinem Rundgang über den Festplatz viele der Fahrgeschäfte gleich selber. In der Bilderstrecke ist er oft zusammen mit Heinz Gebauer zu sehen, der die Fahrgeschäfte auf dem Festplatz koordiniert. Traditionell freuten sich die Kinder und Jugendlichen beim Rundgang des Bürgermeisters über Freifahrten.

