von Elmar Veeser

Genauso kurz, knackig und mit prägnanten Wortgefechten ging die Stürmung des Tengener Rathauses durch die Narren der Kamelia vonstatten, wie man es schon das ganze Jahr über von den Gemeinderatssitzungen gewohnt ist, wenn dort zu kommunalpolitischen Themen debattiert wird. In dem Wortgefecht mit Narrenpräsident Michael Grambau, das in Reimform ausgefochten wurde, zog der Bürgermeister Marian Schreier zwar nicht den unbedingt den Kürzeren, musste aber dann doch, obwohl es das ansonsten gar nicht gerne macht, nachgeben und den Narren die Herrschaft überlassen. Allerdings war es eine Übergabe, bei der er sich den Respekt der Narren dadurch sicherte, indem er die ihm gestellte Aufgabe souverän löste. Dazu muss man wissen, dass in Tengen derzeit viel gebaut wird, an dieser Stelle seien der neue Bauhof und das Ärztehaus erwähnt, wobei letzteres in diesem Jahr noch entstehen soll und dafür das alte DRK-Gebäude abgerissen werden muss. Deshalb verwandelte der Kamelia-Präsident den Bürgermeister kurzerhand in „Bob den Baumeister“ mit Blaumann und Helm. Als solcher musste er mit einem Bagger das symbolisch aus Latten und Pappe gezimmerte DRK-Gebäude abreißen, was ihm – gewisses technisches Geschick kann man ihm nicht absprechen – recht schnell und ohne Missgeschick gelang. Dazu der Kamelia-Präsident: „Ja es ist schon schwer, der Schultes gibt nicht viel her. Der ist zu perfekt, hat alles gut versteckt. Doch eins das fällt schon auf, das Planen und das Bauen hat er glaub drauf!“

