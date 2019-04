von Elmar Veeser

In seiner jüngsten Sitzung fasste der Tengener Gemeinderat unter anderem mit der Aufstellung des Bebauungsplans die Beschlüsse für ein neues Gewerbegebiet in Blumenfeld. Die "Vogelwies", so die Bezeichnung der betreffenden Grundstücke, kann topografisch als Talkessel bezeichnet werden. Unten im Tal gehören die Parkplätze dazu, die bis vor zwei Jahren von den Besuchern des gegenüberliegenden ehemaligen Pflegeheims benutzt wurden.

Zusammen mit dem umliegenden, zum Teil steil ansteigenden Wiesengelände beträgt die Fläche etwa 1,4 Hektar, die nun als ein sogenanntes eingeschränktes Gewerbegebiet gemäß Paragraf 8 Baunutzungsverordnung ausgewiesen wird. Das heißt, dass stark emittierende Betriebe ausgeschlossen werden und ebenso solche, wie es in der Vorlage heißt, die die Eigenart des Gebiets in der Nähe von historischer Umgebung stören könnten oder zu stark in das natürliche Gelände eingreifen müssten.

Im weiteren Verfahren werde man, wie Bürgermeister Marian Schreier ankündigte, neue örtliche Bauvorschriften aufstellen, um eine qualitätvolle Gestaltung des neuen Gebiets und der Gebäude zu sichern. Für den nordöstlichen Bereich gibt es konkrete Planungen einer in Blumenfeld ansässigen Kfz-Werkstatt, die expandieren will, wie es in der Vorlage heißt. Der neue Gewerbebereich eigne sich besonders für kleinere und mittlere Handwerksbetriebe sowie Gewerbe, das gut an das überörtliche Verkehrsnetz angebunden sein müsse. Die Hauptzufahrt erfolge von der Randenstraße (B 314) über die Mühlenstraße und die vorhandene Verkehrsfläche zu den Parkplätzen, wie der Bürgermeister ergänzte.