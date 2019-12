Wenn das keine Dorfidylle ist: Beim kleinen und beschaulichen Weihnachtsmarkt in Tengen-Büßlingen erscheint der Ortsvorsteher persönlich als Nikolaus. Am Stand des Kindergartens gibt es gehäkelte Tiere, die eine Oma gesponsert hat. Und für die Glühwein-Tasse am Stand des Musikvereins muss man noch nicht einmal Pfand bezahlen.

Vereine und private Anbieter zeigten sich erfreut über die größtenteils hohe Nachfrage der Besucher nach den Angeboten an den Ständen. So etwa Isabella Stange aus Beuren, die als Elternbeirat am Stand des Kindergartens Waffeln backte. Sie erläuterte noch bevor der Nikolaus und die größeren Besucherströme kamen: „Hier stehen schon viele leere Teigschüsseln. Uns wird bald der Teig ausgehen.“ Am Stand des Kindergartens gab es neben Waffeln auch von den Kindern gebastelte Windlichter und Vogelfutterglocken.

Ähnlich erfolgreich lief es am Stand des Musikvereins Harmonie Büßlingen. Dort gab es Pommes und „Iklemmts Bratworschtküechli“. Caroline Stump fasst zusammen: „Es läuft sehr gut. Ich konnte bisher keine Pause machen. Den Leuten schmeckts.“

Christbaumverkauf läuft gut

Zusätzlich zur Arbeit an den Ständen hat jeder Verein eine Aufgabe den Markt betreffend übernommen. „Der Verkauf von Christbäumen war eine Gemeinschaftsleistung der Vereine“, so Ortsvorsteher Josef Ritzi. Vor zwei Jahren lief der Verkauf von Bäumen wegen des starken Schneeeinbruchs nicht gut. Umso mehr haben sich die Vereine dieses Jahr darüber gefreut, dass viele Weihnachtsbäume verkauft wurden. Der Erlös kommt allen Teilnehmern zugute. Darum muss zum Beispiel keine Standgebühr erhoben werden.

Besinnliche Klänge in der Kirche

Mit einer besonderen Idee bereicherte der Männergesangverein Liederkranz 1860 Büßlingen den Adventsmarkt. Anstatt zu bewirten haben sich die Sänger auf ihre Kernkompetenz besonnen: das Singen. Der Vorsitzende Heiner Wetzstein erklärt: „Wir haben eine Stunde Programm in der Kirche angeboten. Mit besinnlichen Liedern und Texten.“

Den Chor dirigierte an diesem Abend Walter Beck. Er berichtete: „Wir haben besinnliche Lieder dabei. Und natürlich ein Adventslied.“ Und zwischendurch gab es Instrumentalstücke an der Orgel von Roland Ritter. Der Büßlinger Matthias Zimmermann sang zwei Solos von der Empore. Eine Zuhörerin sagte: „Das war so schön. Mir lief es kalt den Rücken runter.“ Heiner Wetzstein äußerte: „Die Gesangsstücke von Matthias waren wirklich klasse.“

Kurt Zimmermann bereicherte das Programm mit nachdenklichen Texten. Erzählt wurde zum Beispiel die berührende Geschichte eines entlassenen Sträflings. Dieser erlebte, wie ihm seine Familie vergibt.

Das Programm in der Kiche war nicht als Konzert konzipiert, das man von Anfang bis Ende besucht. Die Idee, so Wetzstein: „Besucher können in die Kirche kommen – einige Augenblicke oder Minuten verweilen. Und dann wieder zurück zum Markt gehen und einen Glühwein trinken.“ Den meisten Zuhörern gefiel es jedoch so gut, dass sie länger in der Kirche sitzen blieben.