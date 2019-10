Zehntausende strömten am Wochenende auf den Schätzele-Markt nach Tengen. Doch die kleinen Begegnungen am Rande sind es, die hängen bleiben. Das kleine Mädchen, das über das Hochfahrgeschäft staunt. Die gute Seele in der Stadtverwaltung, die einen Blumenstrauß für ihre viele Arbeit für den Markt und ihre entwaffnende und zuvorkommende Art erhält. Oder die Schwester vom Pflegedienst, die bei der Gewerbeausstellung den Blutdruck misst. Mehr dieser Impressionen in dieser Bilderstrecke.

