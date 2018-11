von Elmar Veeser

Tengen/Hilzingen – In der Kalkgrube in Tengen haben die Tiefbauarbeiten zum Bau des ersten Abschnitts des interkommunalen Breitbandprojekts für Tengen und Hilzingen begonnen. Das Projekt soll im kommenden Jahr Hilzingen und Tengen flächendeckend mit dem Hochgeschwindigkeitsinternet versorgen.

Private müssen 800 bis 1200 Euro investieren

In dieser ersten größeren Baumaßnahme wird die Verbindung von Tengen über Blumenfeld nach Beuren am Ried über eine Länge von drei Kilometern im unversiegelten Grund hergestellt.

Zuerst werden die Leerrohre für das technische Rückgrat – von den Experten mit dem englischen Begriff Backbone bezeichnet – verlegt, wobei die etwas schwieriger zu bewerkstelligende Verlegung im versiegelten, innerörtlichen Bereich in Blumenfeld erst mal ausgenommen ist. Als Backbone wird der verbindende Hauptstrang des Telekommunikationsnetzes mit den sehr hohen Datenübertragungsraten als Basisnetz bezeichnet.

Um die maximale Übertragungsleistung bis zu 1000 Megabit pro Sekunde zu erzielen, werden durchgängig Glasfaserleitungen verlegt und zwar von der Vermittlungsstelle über die Verteilerkästen bis in die einzelnen Haushalte.

In Tengen sollen die Tiefbauer noch in diesem Jahr fertig werden

Die Stadt Tengen beauftragte das Tiefbauunternehmen Hegau-Energie aus Eigeltingen für die Verlegung der Leerrohre, durch die dann die Glasfaserkabel eingezogen werden. Bürgermeister Marian Schreier zeigt sich zuversichtlich, dass noch in diesem Jahr die Tiefbauarbeiten des ersten Abschnitts abgeschlossen werden können. Glücklich sind die Verantwortlichen in Tengen darüber, dass die Kosten dieses Bauabschnitts in Höhe von etwa 170 000 Euro zu etwa 90 Prozent durch Fördermittel des Landes gedeckt sind.

In Hilzingen ist der Baustart fürs Frühjahr 2019 geplant

Auf der Seite der Gemeinde Hilzingen, die dann den Hauptstrang von Beuren am Ried aus aufnehmen und weiterführen wird, sollen die Tiefbauarbeiten im kommenden Frühjahr aufgenommen werden, sagt Bürgermeister Rupert Metzler.

Nach der Fertigstellung werden Hilzingen und Tengen als Eigentümer des Breitbandnetzes dieses an einen Betreiber verpachten. Die Ausschreibung dazu ist schon im Gange. Laut Rupert Metzler übernimmt die Gemeinde die Kosten der Verlegung des Netzes bis zum Privatgrundstück des Eigentümers.

Für das letzte Stück auf privatem Gelände müsse der Eigentümer selbst aufkommen, wobei der Hilzinger Bürgermeister diese Kosten auf 800 Euro bis 1200 Euro bezifferte.

Tempo im Internet DSL – der einfache Standard: Vermittlungsstelle und Verteilerkasten sind über Kupferleitungen verbunden. Vom Verteilerkasten bringt Kupfer die Leistung bis ins Haus. Geschwindigkeit: bis zu 16 Megabit pro Sekunde (Mbit/s).

Vermittlungsstelle und Verteilerkasten sind über Kupferleitungen verbunden. Vom Verteilerkasten bringt Kupfer die Leistung bis ins Haus. Geschwindigkeit: bis zu 16 Megabit pro Sekunde (Mbit/s). VDSL – das schnellere DSL: Vermittlungsstelle und Verteilerkasten sind per Glasfaserleitung verbunden. Vom Verteilerkasten bringt Kupfer die Leistung bis ins Haus. Bis zu 100 Mbit/s.

Vermittlungsstelle und Verteilerkasten sind per Glasfaserleitung verbunden. Vom Verteilerkasten bringt Kupfer die Leistung bis ins Haus. Bis zu 100 Mbit/s. Highspeed mit Glasfaser (wie von Hilzingen und Tengen geplant): Durchgängige Glasfaserleitung von der Vermittlungsstelle über den Verteilerkasten bis ins Haus. Bis zu 1000 Mbit/s.

