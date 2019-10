Ein unbekannter Täter hat in der Nacht von Montag auf Dienstag die vorderen Kotflügel, die linke Fahrzeugseite und die hintere rechte Tür eines in einer Hofeinfahrt in der Friedhofstraße geparkten VW zerkratzt. Dies berichtet die Polizei in einer Pressemitteilung. Der Schaden konnte bislang nicht beziffert werden. Personen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich an den Polizeiposten Engen, Telefon (07733) 940922, zu wenden.