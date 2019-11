Ein Unbekannter hat im Zeitraum vom 6. November bis 11. November auf dem Betriebsgelände einer Firma in der Dr. Augele Straße einen Citroen Jumper beschädigt. Laut Pressemitteilung der Polizei sei der Unbekannte, ohne sich um den Unfallschaden in Höhe von rund 3000 Euro zu kümmern, davongefahren. Anhand der Unfallspuren wird davon ausgegangen, dass es sich bei dem Verursacherfahrzeug um ein rotes Baustellenfahrzeug handelt, heißt es in der Pressemitteilung. Sachdienliche Hinweise werden an den Polizeiposten Engen, Telefon-Nummer (07733) 940922, erbeten.