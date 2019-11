Es ist nicht selbstverständlich, dass sich Menschen ehrenamtlich für andere einsetzen. Besonders in brenzligen Situationen, wenn man selber in Gefahr kommen kann. Noch herausragender wird dieser Dienst, wenn er über viele Jahre hinweg geschieht. Um dafür Danke zu sagen, wurden in der Gemeinde Tengen im Anschluss an die jährliche Hauptübung 11 verdiente Feuerwehrmänner geehrt.

Erst mit Eintritt in die Jugendfeuerwehr werden die Mitgliedsjahre gezählt

Für viele der Geehrten steht die Kameradschaft und der Einsatz für andere im Vordergrund. So etwa für Michael Zendler aus Tengen. Er wurde für 25 Jahre Mitgliedschaft geehrt. In Wirklichkeit ist der Oberfeuerwehrmann aber sogar noch länger dabei. Bereits als er zehn Jahren alt war, sei er mit Begeisterung zur Feuerwehr gegangen, so Zendler. Doch erst ab dem 14. Lebensjahr, mit Eintritt in die Jugendfeuerwehr, wurden die Mitgliedsjahre gezählt, wie Kommandant Wolfgang Veit erläutert. Die Kameradschaft ist für Zendler der wichtigste Aspekt. „Ich finde es toll, dass wir uns im Ernstfall aufeinander verlassen können.“

Tengen Bilder von der Jahreshauptübung der Feuerwehr Tengen Das könnte Sie auch interessieren

Alle stehen hinter dem Führungstrupp

Fast die Hälfte der Geehrten kommt aus Tengen-Watterdingen und wurde für 40 Jahre Dienst geehrt. Einer von ihnen ist Siegfried Gräble. Der Brandmeister war zehn Jahre stellvertretender Abteilungskommandant in Watterdingen. Die Ausbildung der jungen Feuerwehrleute liegt ihm am Herzen. Und er lobt den Zusammenhalt der Watterdinger Feuerwehrleute. „Egal, ob es um einen Einsatz geht oder um ein Fest, das wir vorbereiten. Alle helfen mit. Keiner drückt sich. Und alle stehen hinter dem Führungstrupp.“ Ebenfalls aus Watterdingen kommt Jürgen Keller. Er erinnert sich: „Wir sind damals zu siebt in die Feuerwehr eingetreten. Zwei davon sind weggezogen. Die anderen sind noch dabei“, erläutert der Oberfeuerwehrmann. „Ich würde jederzeit wieder eintreten“, versichert er. Und er erklärt, dass die Kameradschaft sogar noch über die normalen Übungen hinaus gehe und dass er sich auf seine Feuerwehr-Kameraden auch im Alltag verlassen könne: „Wenn ich zuhause Hilfe brauche, kann ich rufen. Zwei bis drei Kameraden kommen immer.“