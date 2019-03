von Elmar Veeser

Das "Lehmbuddlermädle" Paula Mick, die mit "Narri" die zahlreich erschienenen Narren in der Tengener Randenhalle zur Bunten Palette begrüßte und der dann das vielstimmige "Narro" entgegenschallte, war nicht die einzige Nachwuchskraft der Kamelia, die auf der Bühne zu unterhalten wusste, denn das gelang zum Beispiel auch Yannick Brake und David Böhm, die als Hannes und der Bürgermeister viele gute Gags zum Besten gaben. Yannick, der den Hannes mimte, plauderte aus dem Nähkästchen, und erzählte, was der Bürgermeister, gemeint war natürlich Marian Schreier, alles während einer durchzechten Nacht angestellt haben sollte, an die sich dieser nun gar nicht mehr erinnern konnte. Lea Ettwein, auch sie noch eine Nachwuchsnärrin, deklinierte mit ihrem dreißig Jahre älteren Sketchpartner Ewald Müller dann die Missverständnisse zwischen der analogen Generation, die mit der guten alten Schreibmaschine groß geworden ist, und der modernen digitalen Generation, die sich ein Leben ohne Smartphone nicht mehr vorstellen kann, auf erfrischende Weise durch.

Striptease der "Blaumänner"

Getanzt wurde natürlich auch, wobei sich die "Blaumänner", die mit gut kehrenden Besen ausgerüstet waren, erstaunlich grazil bewegten, wenn man als Maßstab die Beweglichkeit älterer Herren jenseits der fünfzig zum Maßstab nimmt. Richtig in Fahrt kam die Truppe, die sich aus Funktionsträgern der Kamelia zusammensetzte, beim Striptease, als die Blaumänner fielen und eine nicht allzu eng geschnittene Sporthose zum Vorschein kam. Zumindest von den närrischen Damen im Publikum erhielten sie so viel frenetischen Applaus, dass die Herren eine Zugabe bringen mussten. Auch beim Gesang wussten die Narren von der Kamelia zu überzeugen, die als "Loschoren" ihre Augen und Ohren wohl überall im Städtchen gehabt haben mussten, wahre Begebenheiten zum Besten gaben.

Bürgermeister hät Büttenrede

Schlimmes ereilte Andreas Graf vom Elferrat, den man beim Pinkelstopp auf der Rückfahrt vom Bayernspiel auf einer Raststätte einfach vergessen hatte und ohne ihn weiterfuhr. Passend dazu wurde dann das Lied "Wir wollen niemals auseinandergehn" gesungen. Natürlich bekam auch Bürgermeister Marian Schreier sein Fett weg, der wohl mit etwas zu glatten Schuhen über den schon feuchten Boden eines Festzeltes geschlittert war und auf dem Hosenboden landete, da er in der einen Hand das Bier und in der anderen die Wurst gehalten hatte. Der Bürgermeister ließ es sich dann nicht nehmen, selbst eine Büttenrede zu halten und erklärte den Narren, warum sich die Schwaben – er ist ja selbst einer – mit der Fasnacht so schwer tun: "Der Schwabe schafft lieber, als dass er lacht!" Was einen bei Wahlen erfolgreichen Politiker ausmacht, wusste Schreier ebenfalls in kurze Worte zu fassen: "Vor der Wahl muss er vorhersehen, was zukünftig passiert, und nach der Wahl erklären können, warum alles ganz anders gekommen ist."

Tanz der OP-Schwestern

Auch die Damen der Burgnarrentanztruppe schwangen an diesem närrischen Abend die Beine, etwa bei der "Dancing Desinfection", wo sie in OP-Schwestern-Outfit all die kleinen Bazillen mit ihrer schrägen Tanzeinlage vertreiben wollten. Ebenso lustig bewegten sich die Dallemer Oldies, die als alte Damen mit Schurz und Lockenwicklern erstaunliche Hüftbeweglichkeit bei heißen Rhythmen bewiesen. Durch die gelungene Bunte Palette der Kamelia führten Kordula Alt als "Gürkle" und Susanne Schäfer als Fläschle. Für die Regie war Karin Aden-Zinser verantwortlich.