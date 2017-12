Tengen Amelie Stegmüller wird der Chorgemeinschaft fehlen

Die Verbindung zwischen Amelie Stegmüller und der Chorgemeinschaft Blumenfeld-Tengen-Talheim hat schöne musikalische Momente hervorgebracht. Nun verlässt die junge Dirigentin studienhalber Tengen. Am letzten Konzert wirkte die Stadtkapelle mit.

Benno Wezstein, der Vorsitzende der Chorgemeinschaft Blumenfeld-Tengen-Talheim, sprach seinen Sangeskollegen aus dem Herzen, als er es jammerschade nannte, dass Amelie Stegmüller ihr Amt als musikalische Leiterin aufgebe und den Dirigentenstab zur Seite lege. "Dabei haben wir sie auf ihren musikalischen Höhenflügen gerne begleitet, soweit uns das eben möglich war", fügte er selbstironisch hinzu. Amelie Stegmüller hatte im Sommer 2016 den Chor übernommen und diesen schnell mit ihrem sehr persönlichen musikalischen Stil geprägt.

Wie vielschichtig und anspruchsvoll dieser sowohl in Bezug auf die Klassik als auch die Moderne ist, bewies sie als Dirigentin und Pianistin zusammen mit der Chorgemeinschaft Blumenfeld-Tengen-Talheim beim Weihnachtskonzert eindrücklich. In der gut gefüllten Randenhalle in Tengen bestritt die Chorgemeinschaft den ersten Teil des Abends und nach der Pause sorgte die Stadtkapelle Tengen unter der Leitung von Gottfried Hummel für die musikalische Unterhaltung.

Bei der Liedauswahl der jungen Dirigentin, die bald in England ein Studium aufnehmen wird, wurde man den Verdacht nicht los, dass damit auch Botschaften verbunden sind, wie etwa beim ersten Lied "Haus am See" von Peter Fox, wo es heißt: "Hier bin ich gebor'n und laufe durch die Straßen! Kenn die Gesichter, jedes Haus und jeden Laden! Ich muss mal weg, kenn jede Taube hier beim Namen." Doch die Chorgemeinschaft trug auch Besinnliches vor, wie zum Beispiel das getragene und gefühlvoll gesungene "Komm Trost der Welt" von Wilhelm Nagel. Das romantisch-melancholische Schubert-Stück "Das Wirtshaus" hat Amelie Stegmüller, weil es zu ihren Lieblingsliedern zähle, wie sie verriet, sogar extra für den Chor vierstimmig arrangiert, wobei Robert Mick den nicht einfachen Solopart mit Bravour meisterte.

Nach lang anhaltendem Applaus und der Zugabe "Stern über Bethlehem" begann der zweite Teil des Weihnachtskonzerts fulminant mit der Stadtkapelle Tengen. Sie legte mit dem modernen Liebeslied "Ein Kompliment" mit treibendem Beat los, zu dem die Chorgemeinschaft im Refrain sang: "Ich wollte dir nur mal eben sagen, dass du das Größte für mich bist, und sichergehen, ob du denn dasselbe für mich fühlst." Die Stadtkapelle zelebrierte dann klassischen Orchestersound, etwa mit dem Titel "Mainstreet Celebration", der mit seinem treibenden Rhythmus und den tollen Bläsersätzen an die amerikanische Filmmusik der 70er Jahre erinnerte. Ebenso eindrucksvoll gelang die dramatische musikalische Liebeserklärung an "Eloise", die sich zum Finale immer mehr steigert und schließlich ekstatisch kulminiert. Das begeisterte Publikum klatschte beim Marsch "Hoch Heidelberg" kräftig mit.

Zum Schluss ging Bürgermeister Marian Schreier in seiner Ansprache auf die Weihnachtsbotschaft ein, deren wesentlicher Inhalt für ihn das schwer ins Deutsche zu übersetzende "Compassion" sei, das mehr sei als Empathie, als das sich in einen anderen Hineinzuversetzen, sondern eben auch das selbst aktiv werden beinhalte. Der andere wesentliche Inhalt der Weihnachtsbotschaft sei die Hoffnung, wobei er Václav Havel frei zitierte: "Hoffnung ist nicht die Überzeugung, dass es gut ausgeht, sondern dass man sich überhaupt auf den Weg macht."

Die Chorgemeinschaft

Die musikalische Fusion wurde am 9. September 2009 vollzogen, als sich der Männergesangverein Eintracht-Talheim mit dem MGV Frohsinn Blumenfeld-Tengen im musikalischen Bereich zur Chorgemeinschaft Blumenfeld-Tengen-Talheim zusammenschloss. Geprobt wird im alten Rathaus in Talheim jeden Mittwoch ab 20 Uhr.