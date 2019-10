Nachdem er zunächst Security-Personal in einem Zelt auf dem Festplatz beleidigt hatte und anschließend handreiflich geworden war, mussten Beamte des Polizeipostens Engen in der Nacht zum Sonntag gegen 2.45 Uhr einen 26-Jährigen überwältigen und mit Handschließen fesseln. Der alkoholisierte Mann, der mehrere Polizisten beleidigte und einen leicht verletzte, musste auf Anordnung der Staatsanwaltschaft eine Sicherheitsleistung von 1500 Euro bezahlen, wie die Polizei in der Pressemitteilung berichtet. Er hat sich nun wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte zu verantworten.