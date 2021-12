Eine 91-jährige Autofahrerin wurde laut Polizei am Freitagabend gegen 19.35 Uhr in ihrem verunfallten Fahrzeug aufgefunden. Passanten alarmierten die Polizei. Beamte trafen auf die 91-Jährige in ihrem Auto im Bereich Sportplatzstraße im Engener Stadtteil Anselfingen an. Die Dame war leicht unterkühlt und saß – wie es im Polizeibericht heißt – offensichtlich schon längere Zeit in ihrem verunfallten Wagen.

Singen Tödliches Ende eines nächtlichen Ausflugs am Hohentwiel Das könnte Sie auch interessieren

Bei der Unfallaufnahme erkannten die Ermittler vor Ort, dass der Unfall sich an einer anderen Stelle ereignet haben muss. Die betagte Dame habe sich aber an keinen Unfall erinnern können. Ihre letzte Erinnerung sei ein Einkauf am späten Nachmittag bei einem großen Lebensmittelladen in der Engener Hegaustraße gewesen. An ihrem VW Bora waren Unfallschäden an der Frontschürze sichtbar, außerdem fehlte das vordere Kennzeichen.

Frei Verfügbar Nichts mehr verpassen mit der Hegau-Mail: So erhalten Sie kostenlos die Themen ihrer Heimat am Morgen Das könnte Sie auch interessieren

Die Polizei sucht nun Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfallhergang und Unfallort machen können. Eine hinzugerufene Rettungswagenbesatzung habe außer dem Gedächtnisverlust keine weiteren Verletzungen bei der Frau feststellen können. Zeugenhinweise an das Polizeirevier Singen, Telefon (07731)888-0.