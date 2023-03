Seit 50 Jahren sind sie unterwegs. „Mein Vater Oskar Stihl ist als einziges der damaligen Gründungsmitglieder heute noch bei der Formation“, sagt Alexander Stihl, Manager und Baritonist der Randenmusikanten. Oskar Stihl habe stets einen besonderen Bezug zum Publikum gehabt – und besuche die Zuhörer auch gerne während der Pausen. Für die Randenmusikanten würde er immer am liebsten alles stehen und liegen lassen, berichtet sein Sohn. Im Sommer habe er als Landwirt auf dem Feld stets so geplant, dass er am besten bei jedem Auftritt dabei sein kann. Oskar Stihls Söhne Alexander und Ralf sind ebenfalls mit Begeisterung mit der Formation unterwegs.

Die meisten der Blasmusiker kommen aus Tengen oder einer angrenzenden Gemeinde. „Musik bringt Menschen zusammen, passt in jede Gesellschaft und lässt die Menschen fröhlich sein. Mir macht es Spaß, mit der Truppe unterwegs zu sein“, betont Alexander Stihl, der seit 16 Jahren Manager der Formation ist. Die Randenmusikanten blicken neben vielen Auftritten im Hegau und in der Schweiz auf viele Höhepunkte zurück: Sie waren zu Gast bei „Fröhlicher Alltag“ (SWR4), beim 4 mal Kubés Festival in Sobéslav in Tschechien, beim Golser Weinfest mit Auftritt im ORF Frühschoppen und beim Gäubodenvolksfest Straubing. Mehrmals haben sie auch am SWR4-Hafenkonzert in Friedrichshafen teilgenommen.

Dirigent Alexander Mayer will wissen, was das Publikum hören will und was begeistert. Dazu passt er den Fundus der Stücke an. Die schnell ausverkauften Konzerte bestätigen, dass er damit Erfolg hat. Im Repertoire befinden sich Stücke, bei welchen die Akteure live im Publikum aufspielen. Solis und harmonische Gesangstücke runden das Programm ab, so die Pressemeldung der Formation.

Das große Jubiläum feiern die Randenmusikanten am 1. April in Leipferdingen und im Sommer beim Kastaniensommer in Tengen. Mehr Infos und Kartenvorverkauf.