Herr Hahn, was ist an der Tätigkeit als Allgemeinmediziner in Tengen besonders – etwa im Vergleich zu einer Großstadt oder zur Arbeit in der Klinik?

Das Besondere an der Tätigkeit als Allgemeinmediziner ist überall, dass wir die Medizin für den ganzen Menschen machen. 80 Prozent der gesundheitlichen Probleme sollten in einer Allgemeinpraxis geklärt werden. Nur bei rund 20 Prozent sollte in der Regel ein Spezialist hinzugezogen werden. Dieses Verhältnis ist in Deutschland aus den Fugen geraten. Auf dem Land gelingt es eher, die Probleme in der Allgemeinpraxis zu lösen, bevor ein Spezialist aufgesucht wird. Das Besondere der Praxis in Tengen ist, dass wir schon immer eine Teampraxis waren, die heute als Praxis der Zukunft bezeichnet wird.

Was würden wohl Ihre Großeltern sagen, wenn sie Sie in der aktuellen Hausarztpraxis im neuen Tengener Ärztehaus sehen würden?

Sie würden sich über die neue moderne Praxis im Ärztehaus freuen und wären stolz darauf, was aus ihrer Praxis geworden ist.

1921 wurde hier eine Allgemeinarztpraxis vom Ärzteehepaar Hahn eröffnet. Rund 100 Jahre wurden in diesem Gebäude Patienten behandelt. 100 Jahre später ist der Enkel, Max Hahn, mit seinem Team ins gegenüberliegende neue Ärztehaus umgezogen.

Wie haben Sie den Arztberuf bei Ihren Großeltern erlebt und was ist heute anders am Beruf?

Bei meinen Großeltern und Eltern habe ich erlebt, dass sie immer erreichbar waren. Bis 1989 hatten wir auch noch die Verantwortung fürs Krankenhaus Blumenfeld. Als Kind habe ich oft vor dem Krankenhaus warten müssen, während mein Großvater dort Visite machte. Damals war man als Ärztin oder Arzt eher für akute Erkrankungen und Notfälle zuständig. Heute kümmern wir uns viel mehr um chronische Erkrankungen. Die Rolle der Prävention nimmt zu. Auch soziale und psychische Probleme spielen eine immer größere Rolle. Die Möglichkeiten der spezialisierten Medizin sind auch viel größer geworden. Hiervon profitieren dann wie vorher beschrieben 20 Prozent der Patienten.

Was ist das Wichtigste, das Sie von Ihren Eltern und Großeltern in Bezug auf Ihren Beruf als Arzt gelernt haben?

Wichtig ist es, jeden Patienten mit seinen großen oder kleinen Problemen ernst zu nehmen – ohne Rücksicht auf Herkunft, Religion, Geschlecht und Bildung. Und zu versuchen, mit jedem verständlich zu reden. Ich bin froh, dass wir in der modernen Medizin doch sehr viel mehr wissen als früher und dass die moderne Medizin doch sehr viel mehr Möglichkeiten hat.

Viele Menschen haben in den letzten 100 Jahren die Praxis Dr. Hahn in Tengen unterstützt und zu dem gemacht, was sie heute ist, wie Dr. Max Hahn am Rande des Interviews betonte. Stellvertretend für sie alle das aktuelle Praxisteam (alle geimpft): (von links) Dr. Andrea Harder (Fachärztin für Allgemeinmedizin, FÄfAllgm), Stefanie Wehler (FÄfAllgm), Stefanie Erne (Medizinische Fachangestellte, MFA), Nicole Kopp (MFA), Claudia Schultheiß (Buchhaltung, Sekretariat), Sabrina Heyer (MFA), Dr. Christine Riede (FÄfAllgm), Bettina Grüsser (MFA), Dr. Max Hahn (FAfAllgm), Sieglinde Nutz (MFA, Fachwirtin für ambulante medizinische Versorgung, Ernährungs- und Diätberatung), Karin Weber (MFA, Fachwirtin für ambulante medizinische Versorgung), Sandra Meßmer (MFA, Krankenschwester). Es fehlen Sandra Fitsch (MFA) und Dr. Andreas Graf von Luckner (Vertretungsarzt, ehemaliger Seniorpartner) und zwei Reinigungskräfte.

Würden Sie wieder in die Fußstapfen Ihrer Vorfahren treten? Oder würden Sie mit der Lebenserfahrung von heute einen anderen Beruf wählen?

Ich hatte in meinem Leben Glück, dass ich Medizin studieren durfte und zusammen mit meinen Kolleginnen und Kollegen die familiäre Praxis zu einer modernen Hausarztpraxis weiterentwickeln durfte. Nach meiner Lebenserfahrung würde ich wieder den Beruf des Hausarztes wählen. Vielleicht würde ich mich noch mehr in die Berufs- und Kommunalpolitik einmischen.

Eine Urkunde im Sprechzimmer von Max Hahn im neuen Tengener Ärztehaus weist auf die lange Geschichte der Arztfamilie Hahn hin.

Wird es in hundert Jahren noch einen Doktor Hahn in Tengen geben?

Es wäre toll, wenn es in hundert Jahren hier auf dem Randen noch eine gute primärärztliche Versorgung gibt. Ich hoffe, dass wir mit unserer seit 100 Jahre bestehenden Hausarztpraxis und dem neuen Ärztehaus hierfür die besten Voraussetzungen geschaffen haben. Unsere Tochter Marei ist als fertige Ärztin in ihrer Weiterbildung zur Fachärztin. Sie wird dann die Tradition der Arztfamilie Hahn irgendwo fortführen. Es wäre die fünfte Generation, da mein Ururgroßvater Alois Hahn auch schon Arzt in Ellwangen war.