Bei Gundula Auer vom Gasthof Auer in Nenzingen stehen seit Freitag neben dem Abholservice auch die Vorbereitungen für die Neueröffnung des Restaurantbetriebs vor Ort an. Wie einige andere fühlt sie sich überrumpelt. „Ich reinige gerade alle Gläser, die jetzt so lange ungenutzt im Schrank standen“, sagte sie am Freitagmittag auf SÜDKURIER-Nachfrage. Das Ziel sei, noch vor Pfingsten Gäste im Gastraum zu bewirten. Doch der genaue Plan dafür, stehe so schnell noch nicht fest.

„Es ist klasse, dass es endlich so weit ist“, freut sie sich. Es sei auch kein Problem, bis Dienstag genügend Essen einzukaufen. „Wegen unseres Abholservices haben sowieso genug da“, erklärt sie. Doch das Drumherum sei eine Herausforderung für die Betreiber. „Wir müssen jetzt ganz schnell neue Mitarbeiter finden und neue Getränke einkaufen, weil zum Beispiel all das Bier in unseren Fässern abgelaufen ist.“ Und von heute auf morgen könne keine Brauerei genügend neues liefern.

Alles streng nach Vorschrift

Zudem sei ihr noch nicht ganz klar, wie die Öffnung umgesetzt werden wird. Es stehe zunächst die Schulung vom Deutschen Hotel- und Gaststättenverband zu den Vorschriften an. „Es ist gut, das alles noch einmal genau durchzumachen vor der Eröffnung.“ Denn sie will vorsichtig vorgehen – die Gastronomie müsse schließlich zeigen, dass sie trotz Corona öffnen und die Regeln umsetzen könne.

„Wir werden knallhart sein bei den Vorschriften. Ohne Test kommt hier keiner rein – auch nicht an Sonntagen, wenn man sich nicht schnell noch spontan testen lassen kann“, warnt Gundula Auer. Deshalb müssen sich ab Dienstag alle Gäste im Gasthof Auer registrieren und die AHA-Regeln einhalten.

Und sie selbst werde nach jedem Wechsel die Tischdecken austauschen und Oberflächen desinfizieren. „Es ist wichtig, jetzt vorsichtig zu sein und nicht zu übertreiben, indem man direkt in die Vollen geht, was Bestellmengen und Gäste betrifft.“ Auch die Betreiber des Schönenberger Hofs wollen erst einmal langsam machen. Das Restaurant soll ab Dienstag Geimpfte und Getestete bis zum Wochenende willkommen heißen. Über Pfingsten und die Woche danach habe man ohnehin noch einmal geschlossen. In der Zeit wolle man sich die Entwicklung in Ruhe anschauen, berichtet die Inhaberfamilie Baumann. Für die Zeit danach hoffen sie auf eine dauerhafte Bewirtung vor Ort.

Landgasthof Ritter visiert Pfingsten an

Übernachtungen sind schon seit vergangener Woche im Angebot. Wann das Restaurant wieder öffnet, ist dagegen noch nicht ganz klar. Doch das Ziel lautet: Donnerstag vor Pfingsten. Inhaber Ingo Kerber erklärt: „Ein bisschen Vorlauf brauchen wir halt schon.“

Im Gallardo soll beim Start alles perfekt funktionieren

Inhaber Habacuc Gallardo sagt: „Offiziell werde ich wahrscheinlich wieder ab 21. oder 22. Mai öffnen.“ Dann werde er wieder drinnen und draußen für negativ Getestete bewirten. Für Stammgäste, die ihn in der schwierigen Zeit im Winter unterstützt hatten, war bereits am Samstag einmal geöffnet. Und neben den Stammgästen hätten ihm auch die Gemeinde und Bürgermeister Matthias Weckbach geholfen.

„Ohne ihn hätte es die Gastronomie in Bodman nicht über den Winter geschafft“, glaubt Gallardo. Die Zeit bis Pfingsten brauche er jetzt aber zur Vorbereitung – es stehe viel Arbeit an: Mitarbeiter einstellen, einkaufen, Tische und Terrasse sauber machen. „Wenn wir öffnen, soll alles zu hundert Prozent funktionieren.“

Habacuc Gallardo im November 2020 vor seinem Restaurant in Bodman | Bild: Marinovic, Laura

Deshalb kritisiert Gallardo die kurzfristige Info durch die Bundesregierung: „Eine Restaurant-Eröffnung geht nicht von heute auf morgen. Mit dieser spontanen Ankündigung hat die Regierungen einen Fehler gemacht.“ Denn vor lauter Anfragen und Anrufen komme er gar nicht dazu, sich um alles zu kümmern. Es wäre für alle Beteiligten besser gewesen, den Restaurants eine Woche Zeit zu geben. „Wir könnten uns in Ruhe vorbereiten und die Gäste müssten nicht vertröstet werden“, sagt der Inhaber.

Zudem findet Gallardo es schade, dass auch in den Außenbereichen nur Personen mit einem negativen Testergebnis sitzen dürfen. „Nach allem was man von den Fachleuten hört, finde ich das nicht nötig.“ Draußen könne man sich kaum anstecken, aber durch die Testpflicht werde der Andrang an Gästen sicher deutlich geringer sein. Sein Fazit fällt daher zwiegespalten aus: „Im ersten Moment war ich sehr froh über die Nachricht, endlich wieder öffnen zu dürfen. Aber die Umsetzung ist gerade für größere Betriebe so schnell nicht möglich, weil alles erst in letzter Sekunde bei uns ankam.“

Auch beim Bodano soll Pfingsten alles offen sein

Ähnlich wie Habacuc Gallardo erlebt es Stefan Reich, Inhaber des Bodano in Bodman. „Wir haben die Nachricht, dass wir öffnen dürfen, erst letzte Nacht bekommen“, sagte er am Freitag dem SÜDKURIER. Genauere Infos von der Dehoga bekam er erst am Samstag, denn an der Schulung am Freitagnachmittag könnte er nicht teilnehmen. Reich erklärte: „Da bin ich im Dauereinsatz bei unseren Kiosk.“ Dort bietet das Bodano seit der Pandemie Essen To-Go an – und Reich will das auch weiterhin beibehalten.

Die Woche bis Pfingsten brauche der Inhaber, um die Wiedereröffnung vorzubereiten: „Wir hoffen, dass wir dann am 21. Mai öffnen können.“ Dann sollen Terrasse und Innenraum für geimpfte und getestete Gäste wieder zugänglich sein.

Das Café Hasler startet am Mittwoch

Roman Meckelburg, dessen Familien das Café Hasler in Bodman betreibt, erklärte am Freitag: „Wir öffnen am Mittwoch wieder in vollem Umfang drinnen und draußen bis 21 Uhr.“ Bis dahin seien noch viele Vorbereitungen nötig: Einkaufen, Vorbacken und Produktion.

Im Seehotel Adler geht es in ein paar Tagen los

Die Arbeiten für die Eröffnung verliefen am Freitag so intensiv, dass niemand aus dem Restaurant zu sprechen war. An der Rezeption gab es die Auskunft, das Restaurant soll ab 21. Mai wieder geöffnet haben. Bereits ab Montag seien Hotelübernachtungen wieder möglich – wenn auch bis Pfingsten noch ohne Frühstück.

