Ein Zeuge bemerkte laut einer Mitteilung der Polizei gegen 22 Uhr eine Person auf dem Firmengelände eines Autohändlers in der Straße „Zum Aurain„. Daraufhin rückten sofort mehrere Streifenwagen der Polizeireviere Stockach und Radolfzell sowie der Polizeihundeführerstaffel aus Singen an. Sie umstellten das Grundstück und durchsuchten es mit Hilfe eines Polizeihundes.

Ein 53-jähriger Tatverdächtigter konnte unter einem Auto liegend aufgespürt und vorläufig festgenommen werden. Die Beamten fanden Diebesgut bei ihm. Da der Mann nicht in Deutschland wohnt, musste er eine Sicherheitsleistung erbringen, ehe er wieder freigelassen wurde.

Stockach/Nenzingen Polizei fasst zwei flüchtende Einbrecher, die Diebesgut im Auto haben Das könnte Sie auch interessieren

Bereits am Sonntag wurde bei derselben Firma in einer anderen Halle, die am Hardtring liegt, eingebrochen. Auch da fassten die Beamten die Verdächtigen: ein 45-Jähriger in Begleitung eines Jugendlichen.