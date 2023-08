Bei einem Autounfall auf der Kreisstraße 6180 zwischen Hindelwangen und Ursaul sind am Freitagabend zwei Personen verletzt worden. Das teilt die Polizei mit. Laut Mitteilung sei ein 33-jähriger Hyundai-Fahrer gegen 19 Uhr von Zoznegg in Richtung Stockach unterwegs gewesen.

Dabei sei der junge Mann in einem langgestreckten Kurvenbereich mit seinem Wagen auf die Gegenfahrbahn geraten. In der Folge sei das Auto von der Straße abgekommen, habe sich überschlagen und sei schließlich in einem Graben neben der Straße liegen geblieben.

Sowohl der 33-Jährige, als auch sein 27 Jahre junger Beifahrer hätten dabei Verletzungen erlitten, so die Polizei weiter. Ein Rettungswagen habe die beiden Männer in ein Krankenhaus gebracht. An dem Hyundai, der nicht mehr fahrbereit gewesen sei und habe abgeschleppt werden müssen, sei ein Totalschaden in Höhe von rund 10.000 Euro entstanden.