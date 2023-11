Das Handharmonika-Orchester und der Liederkranz Wahlwies gestalteten zusammen einen Abend in der Roßberghalle. Beide waren im Jahr 2016 schon einmal Konzertpartner. Der Musikverein übernahm die Bewirtung. Die 13 Akkordeonisten begannen unter der Leitung von Rainer Lehmann mit einer Festival-Fanfare. Es folgte mit „Heitere Suite“ eine der ersten Kompositionen für Akkordeonorchester von Rudolf Würthner. Lehmann wies auf einige Besonderheiten hin. Der erste Satz beinhalte ein rhythmisches und ein melodisches Motiv. Der zweite sei kammermusikalisch gehalten, im dritten gehe es humoristisch zu, während der letzte ein typisches Abschlussstück darstelle.

Das Orchester begeisterte mit Stücken aus „Bilder aus dem Orient“. „Fantasieren Sie für sich selber mal, was Sie da hören“, empfahl der Dirigent. Überraschende Effekte wie lautstarkes Gähnen, sanftes Trommeln der Finger und muntere Melodien erhielten viel Beifall. Im Stil der Klezmer-Musik erklangen dann Lieder aus dem Musical „Anatevka“, das 1964 am Broadway uraufgeführt wurde. Marcus Müller wirkte am Schlagzeug mit. Nach einem Musical-Mix ging es in die kurze Pause.

15 Sänger und 27 Sängerinnen füllten die Bühne. Einige Chormitglieder kündigten die Lieder an. Sie hätten das Repertoire der vergangenen Jahre nach Werken durchforstet, die sie gerne mal wieder singen wollten, so Thomas Derschka. Die Palette reichte von „In einem kühlen Grunde“ aus dem Jahr 1864 – damals war der Liederkranz gegründet worden – bis zu Stücken von den Toten Hosen oder Udo Lindenberg. Besonders viel Applaus bekamen Andreas Reule und Duniya Das für ihre Solo-Parts. Orchester und Chor boten noch zwei gemeinsame Zugaben dar.

Dirigent Dieter Barck freute sich über den gelungenen Abend. „Nach den Konzerten mit ‚Legends of Pop‘ und der ‚West Side Story‘ wollten wir heute deutsch singen. Toll, dass wir so viele Männer haben. Ich bin sehr zufrieden. Bei den A-cappella-Stücken waren ein paar schwere Sachen dabei.“