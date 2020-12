Ein Vorfall am frühen Dienstagmorgen im Von-Buol-Weg gibt ein Rätsel auf: Ein Anwohner stellte laut einer Mitteilung der Polizei um 5 Uhr fest, dass zwei Mülltonnen brannten. Er löschte sie. Es ist bisher unklar, wie die beiden Tonnen in Brand geraten sind, so die Polizei.