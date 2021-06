Stockach vor 2 Stunden

Zwei mal zwei Meter großes Stück Asphalt sackt in der Robert-Koch-Straße ab

Eine Kleineinsatzschleife der Freiwilligen Feuerwehr Stockach war am Sonntagnachmittag im Einsatz, weil plötzlich ein Loch in der Robert-Bosch-Straße in Stockach war.