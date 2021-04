Stockach vor 4 Stunden

Zwei Leichtverletzte bei Unfall an der Autobahnabfahrt Stockach-West

Zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten, der sich an der Autobahnabfahrt Stockach-West, beziehungsweise an der Kreuzung zur Kreisstraße 6165 ereignet hat, wurden am Sonntag gegen 16.15 Uhr Polizei und Feuerwehr gerufen.