Die Abteilungen Espasingen und Wahlwies der Feuerwehr Stockach wurden am Freitag kurz vor 18 Uhr zu einem Flächenbrand zwischen Wahlwies und Stahringen alarmiert. Vor Ort wurde ein Schwelbrand an einem größeren, abgesägten Baumstumpf festgestellt. Reisigfeuer hatte auf den Baumstumpf übergegriffen. Die Feuerwehr löschte den brennenden Bereich ab. 19 Feuerwehrangehörige und drei Fahrzeuge waren im Einsatz. Auch die Polizei war vor Ort. Nach einer guten Stunde war der Einsatz beendet.

Am Samstagabend gegen 21 Uhr ging erneut eine Alarmierung zu einem Flächenbrand bei der Abteilung Wahlwies ein. Als die neun Feuerwehrangehörigen eintrafen, stellte sich heraus, dass es sich um ein Lagerfeuer am Wald oberhalb des Burgwegs handelte. Drei Erwachsene hatten sich dort getroffen. Das Feuer wurde gelöscht. Auch hier war die Polizei mit am Einsatzort. Elf Einsatzkräfte der Feuerwehr waren zusätzlich im Gerätehaus an der Roßberghalle in Bereitschaft.