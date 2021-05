von pm/löf

Bisher war es noch offen, doch nun fällt das zweite Jahr in Folge der Sommerabend auf dem Gustav-Hammer-Platz aus. Die Stadtmusik als Veranstalter und die Stadt Stockach als Mitorganisator haben laut einer Pressemitteilung das für Freitag, 9. Juli, geplante Fest aufgrund der Corona-Pandemie ersatzlos abgesagt.

Es stünden zwar Lockerungen in Aussicht, aber es sei aktuell nicht verbindlich definiert, ob, wann und unter welchen Voraussetzungen Veranstaltungen stattfinden dürften und wer teilnehmen dürfe. Das mache die Planungen für einen Sommerabend quasi unmöglich, so die Mitteilung.

Warum es nicht geht

Jochen Fischer, der stellvertretende Vorsitzende der Stadtmusik, sagt: „Der Sommerabend entwickelte sich in den letzten Jahren prächtig und wurde als Event gerade zum persönlichen Austausch sehr gut angenommen. Sollte es notwendig sein, den Gustav-Hammer-Platz abzuriegeln und gegebenenfalls Eingangskontrollen durchzuführen, wäre es organisatorisch sehr aufwendig und könnte auch bei den Besuchern zu Unmut führen.“

Kulturamtsleiter Stefan Keil ergänzt: „Unter den gegebenen Umständen bleibt uns keine andere Wahl. Wir hoffen, dass wir den lauschigen Sommerabend im nächsten Jahr wieder genießen können.“

Hoffnung auf spätere Veranstaltungen

Und auch das Stadtgartenfest, das am 31. Juli hätte stattfinden sollen, wurde abgesagt. „Wir als Veranstalter müssten jetzt in die teilweise kostenintensiven Detailvorbereitungen gehen“, so Keil laut der Pressemitteilung. „Mit der Absage zum jetzigen Zeitpunkt möchten wir Klarheit schaffen und den Schaden für alle Beteiligten möglichst gering halten.“ Hinsichtlich der Meisterkonzert-Reihe und der Kleinkunst im Herbst gebe es die Hoffnung, mit kleineren Veranstaltungen und funktionierendem Hygienekonzept starten zu können.