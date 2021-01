Die Baugenossenschaft Stockach hat momentan mehrere laufende Bauvorhaben, die neuen Wohnraum in der Stadt schaffen. So läuft laut einer Pressemitteilung zum Beispiel ein Neubau in der Robert-Koch-Straße. Dazu teilt die Baugenossenschaft in einer Zusammenfassung mit: „Am 16. November hat die Baugenossenschaft Stockach mit dem Bau des Wohnhauses in der Robert-Koch-Straße 1 begonnen. Pandemiebedingt wurde auf einen Spatenstich verzichtet.“

Investition beträgt 2,7 Millionen Euro

Das Bauvorhaben schreite zügig voran. „Die Bodenplatte wurde noch vor Weihnachten gegossen. Wir rechnen mit der Bezugsfertigkeit Mitte 2022“, so die Baugenossenschaft. Die Investition liege bei 2,7 Millionen Euro, „um 13 seniorengerechte Zwei- und Drei-Zimmer-Wohnungen an die Wohnungsinteressenten übergeben zu können“. Das städtische Gebäude, das dort früher stand, war marode und war von der Stadt abgerissen worden.

Stockach Baugenossenschaft Stockach: Roland Strehl ist neu im Vorstand Das könnte Sie auch interessieren

Auch im Galgenäcker rollen die Bagger. Die Baugenossenschaft verzichtete im November pandemiebedingt auf ein Richtfest. Gerne hätte sich die Baugenossenschaft bei den beteiligten Firmen und Handwerksbetrieben für die hervorragende Zusammenarbeit, gerade in diesen besonderen Zeiten, bedankt. Das Richtfest soll zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden, betont der geschäftsführende Vorstand Roland Mathis.

Alles liegt im Zeitplan

„Das Bauvorhaben befindet sich voll im Zeitplan. Die Baugenossenschaft erwartet, die Wohnungen im dritten Quartal 2021 an die Mieter übergeben zu können“, fasst die Pressemitteilung zusammen. Bewerbungen auf eine Wohnung sind ab sofort für jedermann möglich.

Aufgrund des guten Geschäftsjahres und der Vorteile aus der Mehrwertsteuersenkung habe sich die Baugenossenschaft entschlossen, 8000 Euro an die Bürgerstiftung Stockach und an Stockacher Vereine zu spenden. Denn diese hätten aufgrund der Pandemie finanzielle Probleme.