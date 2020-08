Dies gab Bürgermeister Rainer Stolz kürzlich in einer Sitzung des Gemeinderats bekannt. Demnach fließen für ein neues Tanklöschfahrzeug (TLF) 4000 aus der Feuerwehrförderung 35.000 Euro. Der Zuschussbescheid des Regierungspräsidiums für die Sanierungsuntersuchung der Altlasten am früheren Gaswerk belaufe sich auf 148.000 Euro. Ohne dies würden sehr hohe Kosten anfallen, so Stolz.