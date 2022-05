Auf Höhe des Bahnübergangs in der Aachenstraße ist es laut einer Information des Polizeipräsidiums Konstanz am Dienstagnachmittag zu einem Unfall gekommen. Die Polizei suche derzeit nach einer am Unfall beteiligten Autofahrerin. Konkret geht es darum, dass es gegen 17 Uhr zur Kollision zwischen einem Lastwagen eines 78-Jährigen und einem bislang unbekannten weißen Auto gekommen sei.

Daraufhin seien der 78-Jährige und die Fahrerin des weißen Wagens verbal aneinandergeraten, woraufhin sich der Lastwagenfahrer vom Unfallort entfernt habe. Sowohl die Fahrerin des weißen Fahrzeugs, als auch Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Stockach unter (0 77 71) 93 910, in Verbindung zu setzen.