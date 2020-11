Eine 35-Jährige war mit ihrem Auto auf der Bundesstraße 34 unterwegs und wollte an der abknickenden Vorfahrtsstraße nach links in die Riedstraße in Richtung Stockach abbiegen. Hierbei übersah sie ein entgegenkommendes Fahrzeug mit einer 37-Jährigen am Steuer. Bei der anschließenden Kollision im Einmündungsbereich wurde die 37-Jährige leicht verletzt.