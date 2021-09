Das Internet ist aus unserem Alltag mittlerweile nicht mehr wegzudenken. Mal schnell etwas bei Google suchen, Musik hören, neue Kleidung, Schuhe oder Bücher bestellen, mit anderen Menschen über die sozialen Medien in Kontakt treten – all das ist selbstverständlich geworden. Und auch, dass die Stadt Stockach im Internet mit einer eigenen Seite vertreten ist, auf der Informationen über die Verwaltung oder Veranstaltungen zu finden sind, ist nichts Besonderes mehr.

Stockach Zurückgeblättert: In dieser Woche vor 25 Jahren war Günther Oettinger in der Region zum Frühstück geladen Das könnte Sie auch interessieren

Doch das war nicht immer so – vor rund 25 Jahren, am 5. September 1996, berichtete der SÜDKURIER, die Stadt Stockach habe nun auch „eine eigene Adresse im weltweiten Computernetzwerk ‚Internet‘“ bekommen. Über diese können von überall her Informationen aus und über die Stadt direkt abgerufen werden. Angekündigt wurde außerdem, dass Nutzer bald auch Bestellungen bei Stockacher Restaurants aufgeben können.

20.000 Mark für Computer

Umgesetzt wurde das Projekt damals von der Firma Hotti-line aus Stockach. Der Geschäftsmann Klaus Hottinger erklärte damals: „Wir hatten gesehen, dass auch andere Städte ins Internet gehen und sollten da nicht hinten anstehen.“ Rund 20.000 Mark hatte die Firma alleine für die Computer ausgegeben, die nötig waren, um die Stadt Stockach ins Internet zu bringen. Anfang September 1996 war laut SÜDKURIER-Bericht unter anderem bereits die Ringerabteilung des TG Stockach online vertreten, gehofft wurde, dass auch die Stadtverwaltung mitzieht. „Denn mit der Zahl der Informationen steigt auch die Attraktivität ihrer Dienste“, schrieb der SÜDKURIER.

Stockach Zurückgeblättert: In dieser Woche vor 25 Jahren wurde ein fast 200 Jahre altes Metzgereigebäude in Stockach abgerissen Das könnte Sie auch interessieren

Bewahrheitet hat sich eine Einschätzung, die Klaus Hottinger und Manuel Lettau von Hotti-line damals abgaben: Sie werteten das Internet als Zukunftsmarkt, der wachse. Die von ihnen erstellte Internetseite www.stockach.com ist mittlerweile jedoch nicht mehr erreichbar. Stattdessen sind die Informationen der Stadtverwaltung unter www.stockach.de zu finden.