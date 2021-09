Die Sommerferien neigen sich dem Ende entgegen, am Montag müssen wieder zahlreiche Kinder und Jugendliche die Schulbank drücken. Einen ganz besonderen Schulstart gab es in der Stockacher Sonnenlandschule vor 25 Jahren: Nachdem die Einrichtung ihren Standort gewechselt hatte, öffnete sie Anfang September 1996 erstmals ihre Türen in ihrem neuen Gebäude in den Goldäckern in Stockach.

Zuvor war die Schule in Radolfzell zu finden gewesen. Wie der SÜDKURIER am 10. September 1996 anlässlich der Eröffnung des neuen Standorts in der Hans-Kuony-Stadt schrieb, waren die Räumlichkeiten dort aber zu eng geworden, was einen Umzug nötig machte. „So wurde die ehemalige Landwirtschaftsschule in Stockach umgebaut“, heißt es in dem Artikel. Eine zweijährige Planung sei dafür nötig gewesen.

105 Schüler zum Schulstart

Wie viele Kinder im ersten Schuljahr in der Sonnenlandschule untergebracht werden sollten, hatte der SÜDKURIER schon vorab, am 7. September 1996, verkündet: 105 Schüler wurden damals von 25 Lehrerinnen und Lehrern in Klassen mit maximal zehn Schülern unterrichtet. Vor dem Umbau des Schulhauses hatten sie Wünsche für den neuen Standort aufgemalt oder aufgeschrieben – und diese seien „außer dem Schwimmbad alle erfüllt worden“, erklärte die damalige Schulleiterin Helga Häusle am ersten Schultag, dem 9. September. Dazu zählten unter anderem ein Ballspielplatz, eine Kinderküche und ein Werk- und Bastelraum. Häusle gab zwar zu, am Anfang „nicht so sehr glücklich mit dem Umzug“ gewesen zu sein, weil Stockach keine zentrale Lage habe, wie der SÜDKURIER berichtete. Aber dieses Problem habe der Landkreis hervorragend gelöst, sagte sie.

Die Sonnenlandschule ist heute noch immer in den Goldäckern in Stockach zu finden, von Schulleitern Helga Häusle mussten sich die Schüler und das Lehrerkollegium jedoch verabschieden – sie ging im Jahr 2014 in den Ruhestand. Nachdem einer längeren Vakanz wurde im Jahr 2017 schließlich Heino Sittig zum neuen Rektor ernannt.