Frühling ist Aufbruch in der Natur, verbunden mit Blütenpracht und Wärme. Ein Konzert, das die Empfindungen der Menschen in dieser Jahreszeit widerspiegelt, erlebten die rund 250 Besucher am vergangenen Wochenende beim Frühjahrskonzert in der Jahnhalle Stockach.

Die Stadtmusik Stockach unter der künstlerischen Leitung von Helmut Hubov präsentierte ein Programm mit original für sinfonische Blasorchester komponierten Werken zeitgenössischer Komponisten. Es war fesselnde Musik, mit fließenden Melodielinien, ausgelassenen Tanzrhythmen, aufregenden Taktwechseln, feinen solistischen Eingaben und feurigen Tutti-Passagen, die die Zuhörer gebannt zuhören ließen.

Musikalische Frühlingsgefühle

„Lassen Sie uns die Frühlingsgefühle mit Musik beleben“, hatte Werner Gaiser aus dem Vorstand der Stadtmusik die Besucher bei seiner Begrüßung aufgefordert.

Und wer sich darauf einließ, konnte nach dem zarten Ton der Triangel, mit der das Stück „On Angels Wings“ beginnt, in den melodischen Linien und zarten Kontrasten der Komposition von Ed Huckeby das Entfalten der Blütenblätter erleben und mit dem Klang aller Register die Pracht des Blütenteppichs.

Werner Gaiser begrüßte die Konzertbesucher in Vertretung des Vorsitzenden des Musikvereins Stockach, Manfred Wittig.

Höchste Schwierigkeitsstufe beim Wertungsspiel

Vier Orchester aus Stockach werden beim Wertungsspiel am 6. Mai in Orsingen-Nenzingen dabei sein, erläuterte Nadine Heinzle vom Vorstand der Stadtmusik Stockach. Mit dabei sei die Stadtmusik mit zwei Werken der höchsten Schwierigkeit, “Guardian Angels“ des belgischen Komponisten Kevin Houben und „Hajj“ des Amerikaners Stephen Melillo.

Wertungsspiel und Solisten Beim Wertungsspiel in Orsingen-Nenzingen werden Gruppenspiel, Schüler- und Jugendblasorchester der Musikschule Stockach sowie die Stadtmusik (um 13.15 Uhr) sich dem Urteil der Jury stellen. Beim Frühjahrskonzert konnten die Solisten Nicole Reichle (Klarinette), Yvonne Bender (Flöte), Yvonne Flaig (Flöte), Sarah Dorell (Oboe), Jennifer Bruggner (Oboe) und Sarah Stengele (Saxophon) glänzen.

Das erstere erzählt in eindringlichen Klangbildern die Legende von einem Pfarrer, der von zwei Engeln vor seiner Ermordung bewahrt wird. Faszinierend ist der rasche Wechsel der Klangfarben, von fröhlich-beschwingt zu dramatisch-bedrohlich. Gelingen kann dies nur mit dem berechtigten Vertrauen der Musikerinnen und Musiker in ihr Können und dem souveränen Dirigat eines Helmut Hubov.

Klänge aus fernen Ländern

Mit „Hajj“ entführte das Orchester die Besucher auf die Pilgerreise nach Mekka mit vielen kontrastierenden Abschnitten, mit traditionellen persischen Harmonien und Rhythmen sowie deren in einer Jazzvariation. Die weiteren Programmpunkte blieben in dieser Stimmung.

Der iranische Komponist Amir Molookpour schrieb seine „Persischen Tänze“ in der Tradition iranischer Musik, jedoch in Verbindung mit westlichen Kompositionstechniken. Im Tanz Nr. 6, den die Stadtmusik aufführte – als Zugabe auch Tanz Nr. 5 – sah man die tanzenden Derwische, wurde mitgerissen vom Rhythmus.

Einen musikalischen Höhepunkt bot zum Ende des Programms die „Arabesque“ des amerikanischen Komponisten Samuel Hazo. Einem Paukenschlag folgt die auskomponierte Improvisation der Querflöte, zart und sinnlich, diese wird abgelöst vom rockigen Einwurf des Orchesters, geht über in orientalische Klänge und endet choralartig im Duett von Flöte und Oboe.

„Die Fahrt hat sich gelohnt“

Bürgermeister Rainer Stolz dankte dem Orchester für dessen „meisterhafte Darbietung“ und wünschte Erfolg beim Wertungsspiel. Begeistert zeigte sich auch Hermann Schmeißer. Der ehemalige Wirt vom Badischen Hof meinte: „Die Fahrt von Engen hat sich gelohnt!“