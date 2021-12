Im kommenden Jahr wird die Städtepartnerschaft zwischen Stockach und der französischen Stadt La Roche sur Foron im Departement Haute-Savoie 50 Jahre alt. Das große Jubiläum soll an beiden Orten mit einem Festwochenende begangenen werden, teilt die Stadtverwaltung Stockach mit.

Die entsprechenden Termine stehen bereits fest. So soll am Wochenende des 21. und 22. Mai in La Roche sur Foron und am Wochenende des 15. und 16. Oktober in Stockach gefeiert werden.

Vorbereitungen laufen bereits

Bereits Mitte Oktober besuchte habe der neu gewählte Bürgermeister von La Roche sur Foron, Jean-Claude Georget und eine kleine Delegation aus Gemeinderat und Partnerschaftsverein der französoschen Partnerstadt Stockach besucht, um die Eckpunkte der Feierlichkeiten vorzubereiten, heißt es in der Mitteilung aus dem Rathaus.

In beiden Städten würden nun die intensiven Vorbereitungen für die erste der beiden Jubiläumsfeiern am 21. und 22. Mai in Frankreich starten.

Gastfamilien bieten Unterkunft

Bis zu 150 Bürger aus Stockach seien eingeladen, am ersten Jubiläumswochenende in Frankreich teilzunehmen. Die Fahrt erfolge mit Reisebussen. Start sei am Samstag, 21. Mai um 5.30 Uhr auf dem Dillplatz, die Rückkehr erfolge am späten Sonntagabend. Die Übernachtung finde überwiegend in Gastfamilien statt, heißt es in der Mitteilung der Stadt.

Teilnahme nur unter 2G-Bedingungen

Nach derzeitigem Stand könne eine Teilnahme allerdings nur geimpften oder genesenen Personen ermöglicht werden. Vertreter des Gemeinderates und die Stadtmusik Stockach hätten ihre Teilnahme bereits zugesagt.

„Wir freuen uns sehr auf die Begegnungen mit unseren französischen Freunden im nächsten Jahr. Ich lade die an der Städtepartnerschaft interessierte Bevölkerung zur Fahrt nach La Roche sur Foron ein“, wird Bürgermeister Rainer Stolz in der Mitteilung zitiert.

Anmeldung bis 15. Januar

Wer am Jubiläumswochenende in La Roche teilnehmen möchte, muss sich bis spätestens 15. Januar bei Nina Mattes von der Stadtverwaltung Stockach anmelden. Dies ist möglich unter der Telefonnummer 07771/ 80 21 94, oder per E-Mail an: n.mattes@stockch.de, anmelden.