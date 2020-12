In der Zoznegger Straße gilt auf einem Teilstück ein Tempolimit von 30 Kilometern in der Stunde. Doch: Wer hält sich daran? Offenbar nicht allzu viele Autofahrer, wenn man einer Diskussion im sozialen Netzwerk Facebook folgt, an der auch Gemeinderat Thomas Warndorf (SPD) teilgenommen hat. Diese Diskussion hat in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats ihre Fortsetzung gefunden, als Warndorf das Thema zur Sprache brachte.

Die Diskussion im virtuellen Raum nahm ihren Ausgang von einem Post zum Rasen bei Nacht in der Zoznegger Straße. Warndorf berichtete im Gremium auch von mehreren Anwohnern, die ihn danach angerufen haben und deren Anliegen er nun weitertrug. Das Tempolimit halte nicht mehr, sagte er, vor allem wegen der Baustelle an der Bundesstraße 313 in Zizenhausen. Der Weg durch Stockach und über die Zoznegger Straße ist eine Möglichkeit, diese Baustelle zu umfahren – wenn auch nicht die offizielle Umleitung, die über die Bundesstraßen 14 und 311 führt. Das Hauptproblem sei der Lasterverkehr frühmorgens, berichtete Warndorf aus seinen Gesprächen. Und er schob auf Nachfrage die Befürchtung hinterher, dass sich manch ein Fahrer an diesen Weg gewöhnen könnte.

Es gibt auch einige Ideen für die Zoznegger Straße

Einige Ideen brachte er auch gleich mit. Zum Beispiel die Geschwindigkeit dann zu kontrollieren, wenn es die Verkehrsteilnehmer nicht erwarten. Die Beschränkung auf Tempo 30 bis zum Ortseingangsschild auszuweiten. Die Querungshilfe beim Altersheim zum Zebrastreifen zu machen. Und: Der mittelfristige Wunsch nach einem ordentlichen Radweg sei ebenfalls an ihn herangetragen worden, so Warndorf.

„Die älteren Leute haben Angst, wenn sie über die Straße müssen.“ Thomas Warndorf, SPD, zur Situation an der Querungshilfe in der Zoznegger Straße | Bild: SPD Stockach

Bürgermeister Rainer Stolz nahm in der Sitzung Stellung. Ein Wagen, der unbemannt rund um die Uhr Geschwindigkeiten messen könne, sei aus Kostengründen aus dem Haushalt geflogen. Man hoffe, das Gerät im nächsten Jahr zu kaufen. Carsten Tilsner vom Ordnungsamt erklärte auf Anfrage, man wolle nun zunächst die Uhrzeiten der Kontrollen variieren. Bei bisherigen Kontrollen sei die Zoznegger Straße nicht sehr auffällig gewesen. Die Tempo 30-Strecke auszuweiten sei sicherlich nicht möglich, so Stolz. Die jetzige Beschränkung habe man nur aufgrund der Schutzbedürftigkeit von Menschen in Einrichtungen entlang der Straßen geschafft (siehe Kasten). Auch Tilsner erklärt, dass es keine rechtliche Grundlage für eine weitere Ausdehnung der Beschränkung gebe.

Und für einen Zebrastreifen sei eine gewisse Menge an Fahrzeugen und Fußgänger-Überquerungen nötig, berichtet Stolz. Diese habe man nicht erreicht. Er appelliert an Rücksichtnahme: „Wer fahren kann, lässt die Leute von der Mitte her über die Straße.“ Darüber äußert sich Warndorf im Gespräch ärgerlich: „Die älteren Leute haben Angst, wenn sie über die Straße müssen. Eine Querungshilfe bringt denen nichts.“ Tilsner wirft im Gespräch allerdings die Frage auf, ob ein Zebrastreifen die Überquerung der Straße wirklich sicherer mache. Im Vergleich zur Verkehrsinsel ändere sich dadurch zunächst einmal nur der Vorrang: Am Zebrastreifen hat der Fußgänger Vorrang. Das Anliegen gebe es aber auch im evangelischen Kindergarten, er habe eine Ortsbesichtigung angeboten, so Tilsner.

Bleibt noch die Frage nach einem Radweg. Wenn es die Umfahrung gibt, könne man Flächen in der Stadt neu verteilen, sagt Stolz. Noch sei das Auto sehr dominant, „was uns jetzt ärgert“. Mittelfristig sei es deshalb richtig, dass etwas passiere.