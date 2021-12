von pm

Wie es in einer Mitteilung heißt, erzählen über 100 Tonfiguren aus dem Bestand des Stadtmuseums die Weihnachtsgeschichte. Zu sehen sollen sie auch abends durch das erleuchtete Fenster sein. Aufgebaut wurde die Krippe vom Krippensammler Jürgen Rauch aus Meckenbeuren. Er habe nicht nur seinen Krippenberg zur Präsentation zur Verfügung gestellt, sondern diesen auch noch liebevoll mit Moos, Sand und Pflanzen dekoriert. Der Aufbau der Krippe habe fast sechs Stunden gedauert. Weitere Zizenhausener Krippenfiguren werden in der großen Vitrine im Erdgeschoss des Alten Forstamts ausgestellt.

Sammler Jürgen Rauch baut die Krippe auf | Bild: Stadt Stockach

Entworfen von Anton Sohn

Laut der Mitteilung umfasst die Krippe in Gänze über 130 Figuren. Entworfen wurden die Figuren von Anton Sohn, der sich 1799 in Zizenhausen niederließ. Er habe für jede Figur eine Prägeform hergestellt, die es erlaubte, die Tonfiguren in Serie herzustellen.