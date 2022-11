von Julia Kamenzin

Die Zirkuspädagogen von Tasifan aus Weimar in Thüringen haben das Pestalozzi Kinderdorf in Wahlwies zur Zirkusmanege gemacht. Dort fand ein viertägiger Workshop für acht- bis zwölfjährige Kinder des Kinderdorfes statt, bei welchem die zukünftigen Artisten unter anderem lernten, an einem Trapez zu schwingen, auf einem Gymnastikball zu balancieren, mit Bällen zu jonglieren oder akrobatische Figuren zu beherrschen.

Das Freizeitprogramm wird von den Kindern mit Begeisterung angenommen. Die Weimarer Zirkuspädagogen sind gern gesehene Gäste in Wahlwies: Bereits zum siebten Mal kamen sie ins Kinderdorf. In diesem Jahr gab es mehr Anmeldungen für den Workshop als freie Plätze zur Verfügung standen, berichtet die Freizeit- und Erlebnispädagogin Tina Kaltschmid, welche die Aktion mitorganisiert.

Um alle Kinder in die Gruppe aufnehmen zu können, wurden ältere Jugendliche ab 13 Jahren als Helfer eingesetzt. „Die Kleineren freuen sich, sobald sie teilnehmen dürfen, die Jugendlichen freuen sich darauf, die Kleineren zu unterstützen“, so Kaltschmid.

Pädagogen studieren mit den Kindern ein Programm ein

Das Zirkusteam von Tasifan bereitet jedes Jahr ein neues Motto vor und bringt die dazugehörigen Kostüme mit. Gemeinsam mit den Kindern und den Fachkräften des Pestalozzi Kinderheimes werden daraufhin ein Programm und ein Bühnenbild erarbeitet und erstellt. Die Früchte des Workshops werden jährlich am Ende vor Publikum aufgeführt.

Das Kinderdorf Das Pestalozzi Kinder- und Jugenddorf in Wahlwies wurde bereits kurz nach Ende des Zweiten Weltkrieges gegründet. Es sollte damals Kriegswaisen und Flüchtlingskindern eine Heimat bieten. Derzeit leben nach Angaben des Kinderdorfs rund 150 Kinder und Jugendliche in sozialer Not in der Einrichtung und erfahren dort einen sicheren Ort, in welchem sie neben existentieller Hilfe auch Therapien, Förderung, eine Schulbildung und Ausbildung erhalten.

So zeigten die Artisten zum Abschluss im Festsaal des Kinderdorfes ihre Geschichte über das Leben im Dschungel. In diesem Sinne demonstrierten die Löwen, Spinnen, Affen, Tiger, Mäuse und Glühwürmchen, was sie in den vergangenen Tagen an artistischen Kunststücken alles erlernt hatten.

Von Jongleuren und Schlangenmenschen

Sie zeigten gekonnt akrobatische Turnübungen, jonglierten mit unterschiedlichen Gegenständen, balancierten auf Bällen, bewiesen als angehende Schlangenmenschen ihre Beweglichkeit, fuhren mit Einrädern, bildeten menschliche Pyramiden und Clowns versuchten, Pflanzen zu ernten, was jedoch von fliegenden Insekten erfolgreich verhindert wurde. Gestört wurde die Flora und Fauna allerdings von einer Reisegruppe, die in humoristischer Art und Weise das Leben im Urwald ebenfalls erlernen und erforschen wollte.

Am Ende der Abschlussvorführung gaben die Artisten noch ein gemeinsames Lied über das Leben im Dschungel vor dem begeisterten Publikum zum Besten. Die Kinder des Kinderdorfs hatten in ihren Herkunftsfamilien beziehungsweise in ihrer Zeit vor dem Kinderdorf eine schwierige Vergangenheit und teils traumatisierende Erlebnisse. Die 43 Kinder boten nun eine Aufführung voller Kreativität, Freude und artistischem Können.

Auftritte voller Kreativität und Spielfreude

Unterstützt und gefördert wird diese spezielle Freizeitgestaltung in den Herbstferien bereits zum zweiten Mal von der Wiedeking-Stiftung. Stellvertretend überreichte Michaela Klingler dem Geschäftsführer des Pestalozzi Kinderdorfes, Bernd Löhle, am Ende der Veranstaltung einen Scheck in Höhe von 15.000 Euro, um den Kindern auch im nächsten Jahr wieder ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern.

Michaela Klinger von der Wiedeking-Stiftung übergibt dem Kinderdorf-Geschäftsführer Bernd Löhle einen Scheck zur Förderung des jährlichen Zirkus-Workshops. | Bild: Julia Kamenzin

Als der Vorsitzende Wendelin Wiedeking vor zwei Jahren persönlich bei der Abschlussaufführung des Zirkus-Workshops zu Gast war, überreichte er nicht nur einen Scheck zur weiteren Förderung des Projektes, sondern übernahm auch die Anschaffungskosten für ein neues Therapie-Pferd für die belasteten Kinder, berichtet seine Vertreterin Michaela Klingler.