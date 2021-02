Stockach vor 4 Stunden

ZG Raiffeisen öffnet seine Filiale am Donnerstag und an der neuen Aldi-Filiale wird das Dach fertiggestellt

ZG Raiffeisen eröffnet seien Neubau an der Meßkircher Straße in Stockach schon in dieser Woche, Aldi-Kunden müssen aber noch warten