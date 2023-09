Ein unbekannter Lieferwagenfahrer hat am Mittwoch, 30.August, eine Unfallflucht in der Stahringer Straße begangen, teilt die Polizei mit. Der Fahrer sei zur Auslieferung mehrerer Pakete mit seinem Fahrzeug in die Einfahrt eines Grundstücks in der Straße gefahren. Beim Verlassen streifte er laut Polizei zunächst mit dem Dachholm einen Balkon am Gebäude, anschließend touchierte er bei der Ausfahrt noch eine Begrenzungsmauer des Anwesens.

Ohne sich um den verursachten Schaden in Höhe von rund 1.500 Euro zu kümmern, sei er anschließend davon gefahren. Die Ermittlungen der Polizei zu dem unbekannten Fahrer dauern an. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07773 920017 beim Polizeiposten Bodman-Ludwigshafen zu melden.