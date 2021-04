Wie die Polizei mitteilt, parkte der betroffene Ford Focus von 8 bis 14.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Discounters. Der Täter machte sich in diesem Zeitraum mit einem spitzen Gegenstand an der Motorhaube des abgestellten Wagens zu schaffen und richtete dabei mehrere hundert Euro Schaden an.

Die Polizei Stockach hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0 77 71) 9 39 10 entgegen.