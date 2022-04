Ein Unbekannter hat in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag zwei an einem Grundstück auf der Friedhofsstraße stehende Blumenkübel angefahren. Wie die Polizei in einer Pressemitteilung schreibt, sei der Täter im Anschluss geflohen, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Sachdienliche Hinweise zum Verursacher nimmt der Polizeiposten Bodman-Ludwigshafen unter der Telefonnummer (0 77 73) 92 00 17 entgegen.