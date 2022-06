In einem Fall von Fahrerflucht sucht die Polizei Zeugen. Laut einer Pressemitteilung war ein noch unbekannter Autofahrer im Zeitraum zwischen Samstag um 18 Uhr und Sonntag um 11 Uhr in der Hauptstraße vor dem Haus mit der Nummer 10 gegen mit seinem Wagen gegen einen geparkten Audi A4 gestoßen. Danach sei er geflüchtet, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von rund 5000 Euro zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei Stockach unter der Telefonnummer (07771) 93910 entgegen.