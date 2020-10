Strahlende Gesichter in der Musikschule Stockach, Corona-bedingt unter Mund-Nasen-Schutz: Auch in diesem Jahr hatte das Team um Musikdirektor Helmut Hubov seine Schüler wieder zur Teilnahme am Leistungsabzeichen „Junior“ des Bundes Deutscher Blasmusikverbände (BDB) aufgerufen.

Zehn junge Musikerinnen und Musiker stellten sich laut Presseinformation der Musikschule der Prüfung, bestehend aus Musikkunde/Musiklehre, Rhythmik/Gehörbildung und Instrumentalspiel. Alle Teilnehmer erhielten im Anschluss von MD Hubov eine Urkunde und eine Anstecknadel.