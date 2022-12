Hübsch dekorierte Weihnachtsbäume gibt es viele, aber wenige lassen Wünsche wahr werden: An den Bäumen in der Sparkasse Hegau-Bodensee in Stockach und im dm-Markt in Ludwigshafen hingen Wunsch- und Spendenzettel an den Zweigen.

Der Soroptimist Club Überlingen/Bodensee hatte in Kooperation mit der Stadtjugendpflege Stockach, der Linzgau Kinder- und Jugendhilfe und der Sernatingenschule in Ludwigshafen Wünsche von Kindern ermittelt, in deren Familien kein Geld für Geschenke übrig ist. 52 Wünsche kamen dabei in Bodman-Ludwigshafen zusammen, 30 in Stockach.

Wunschzettel sind schnell weg

Jedermann konnte einen Zettel nehmen, das gewünschte Geschenk für maximal 30 Euro besorgen, verpacken und samt Geschenkanhänger abgeben. Weil viele Menschen gerade aufs Geld schauen müssen, waren die Organisatorinnen unsicher, ob alle Wunschzettel abgeholt würden.

„Es ging hier in Ludwigshafen schneller als im letzten Jahr“ erzählt Martina Niehl vom Soroptimist Club. Auch in Stockach sei die Bereitschaft der Leute groß gewesen, lobt ihre Vereinskollegin Sandra Welsch-Fischer. Wer statt eines Geschenks lieber Geld spenden wollte, konnte einen Spendenzettel mitnehmen. „Von dem Geld besorgen wir Essens- oder Energiegutscheine für die Familien“, so Niehl.

Engagement seit 14 Jahren

Barbara Hauser von der Linzgau Kinder- und Jugendhilfe sagt, aus den Kinderwohngruppen im stationären Heimbereich gingen manche Kinder an Weihnachten gar nicht oder nur teilweise nach Hause. Dank dieser Aktion könnten sie eine schöne Bescherung erleben.

Auch einige Kinder aus der Unterstufe der Janusz-Korczak-Schule, einem Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrum, seien unter den Empfängern. Die übrigen Geschenke bleiben am See-Ende. In Stockach gibt die Stadtjugendpflege die Wunschgaben an die Kinder weiter. Der Soroptimist Club, der Teil eines weltweiten Netzwerks berufstätiger Frauen ist, setzt sich seit 14 Jahren dafür ein, dass benachteiligte Kinder ein Wunschgeschenk erhalten.