Starker Benzingeruch in einem Mehrfamilienhaus in der Hindelwanger Straße hat am Mittwochabend die Polizei und die Feuerwehr beschäftigt. Laut der Polizei meldete sich ein Hausbewohner kurz nach 20.30 Uhr, weil der Geruch aus einer Wohnung des Hauses kam. Die Polizei habe dies bei einer Überprüfung bestätigen können. Vorsorglich seien die Bewohner des Hauses daraufhin vorübergehend evakuiert worden.

Bei der Ursachensuche habe die Feuerwehr festgestellt, dass aus einem vermutlich zu dekorativen Zwecken im Wohnzimmer aufgestellten Motorrad Benzin auslief. Nachdem das Fahrzeug in die Tiefgarage gebracht worden sei, gab die Feuerwehr Entwarnung und die Bewohner konnten wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Verletzt wurde niemand.