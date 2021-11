Wo sind die wieder kostenlosen Corona-Schnelltests möglich? Das Testzentrum der Stadt Stockach ist bereits seit Sommer nicht mehr in Betrieb und werde momentan auch nicht reaktiviert, ergab eine SÜDKURIER-Nachfrage bei der Stadtverwaltung. Carsten Tilsner, Leiter des Ordnungsamts, verweist auf andere Anbieter: „Corona-Tests gehören nicht zu unserem Kerngeschäft. Wir haben die angeboten, als kurzzeitig Bedarf bestand und niemand sonst parat war, um Corona-Tests in der Form der vom Gesundheitsminister so kurzfristig versprochenen kostenlosen Bürgertests anzubieten.“ Damals habe es nur wenige Teststellen gegeben.

Im Augenblick bietet mindestens das Injoy-Fitnessstudio Corona-Tests für Jedermann an, so Tilsner. Die Nachfrage der Redaktion im Injoy Stockach ergab, dass tatsächlich jeder zu den Öffnungszeiten ohne Anmeldung für einen Schnelltest kommen kann.

Wenn so die Nachfrage bedient werden könne, „sehen wir vorerst keinen Raum für unser Engagement“, so Tilsner. „Aber wir beobachten natürlich die Situation.“