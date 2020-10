Die Reihe der Straßenbaustellen in Stockach setzt sich fort. Nun stehen Bauarbeiten in der Kurve der Winterspürer Straße beim Ringhotel Goldener Ochsen in der Oberstadt auf dem Programm. Der Straßenabschnitt wird vom heutigen Dienstag, 27. Oktober, um 8 Uhr bis zum Mittwochvormittag voll gesperrt. Der Grund dafür ist, dass die Fahrbahndecke erneuert werden muss. Dies teilt die Straßenverkehrsbehörde mit. Im Hintergrund der Arbeiten stehen Verdrückungen und Wellen im Asphalt in der Kurve. Für Autofahrer bringt das Behinderungen mit sich. Ziele in der Stockacher Oberstadt sind während der Bauarbeiten über die Straße Stadtwall erreichbar, so die Angaben in der Mitteilung.