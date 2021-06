Mein innerer Schweinehund ist zutiefst beleidigt und schmollt. Sieben Monate lang durfte er, offiziell Corona-verordnungsentschuldigt, auf dem Sofa herumlungern. Nun heißt es wieder Trainieren – wo er doch gerade so schön Speck angesetzt hatte. Die Fitnessstudios sind wieder geöffnet, ich möchte wieder sporteln gehen. Möchte? Nein – ich brenne darauf: Seit Monaten werden alle Hosen enger, und dass ich neuerdings beim Treppensteigen aus der Puste gerate, gefällt mir auch so gar nicht.

Im Studio dann ist eigentlich alles wie immer, wenn man davon absieht, dass man beim Hereinlaufen Maske tragen und entweder einen negativen Corona-Test oder einen Nachweis, dass man durchgeimpft oder genesen ist, vorlegen muss. Aber da das ja derzeit allerorten gefragt ist, lasse ich mich dadurch nicht aus der Ruhe bringen.

Kunden und Mitarbeiter haben echt gute Laune

Drinnen tönt chillige Loungemusik aus den Lautsprecherboxen, die ankommenden Kunden und die Mitarbeiter des Studios sind sehr fröhlich. Tanja Stemmer, Fitnesstrainerin im Injoy Stockach, beschreibt die Situation so: „Die Stimmung in unserem Club hier ist gerade supercool, alle haben eine hohe Motivation. Wir alle hier haben die letzten Tage sehr viel gearbeitet, aber die positive Einstellung aller gibt einem Schub.“

Meine positive Einstellung hält exakt so lange an, bis ich mich in meine presswurstähnliche Trainingshose zwänge. Die saß auch schon mal bequemer. Ich fluche leise, während ich mich auf den Crosstrainer schwinge, dessen Pedale sich noch vor sieben Monaten viel leichter herabtreten ließen.

Viel Schweiß für gerade mal 14 verbrannte Kalorien

Bereits nach kurzer Zeit bilden sich erste Schweißperlen auf meiner Stirn. Und das obwohl ich laut Anzeige auf dem Gerät gerade mal vierzehn Kalorien verbrannt habe. „Hähä“, denkt mein innerer Schweinehund, „wärst Du auf der Couch geblieben, dann müsstest Du jetzt nicht schwitzen.“

Doch ich lasse mich von ihm nicht beirren – will doch schließlich wieder fit werden. Also ab in den Trainingszirkel – der ging ja im Oktober noch prima. Doch hier der nächste Schock bei der Kraftmessung: diese zeigt leider, dass ich weniger als die Hälfte der Gewichte vom Oktober zu stemmen in der Lage bin. Kann das sein? Kann es: Auch andere Trainierende stöhnen über die Gewichtslast, die sie nicht mehr bewegen können.

Cecil Malcom Coker, der auch im Injoy Stockach als Trainier tätig ist, heute aber selbst trainiert, erklärt mir: „Das Gemeine am Fitnesssport ist, dass Du schnell wieder Kraft verlierst, sobald Du nicht mehr trainierst. Ich schaffe gerade auch nur noch die Hälfte von vor dem Lockdown. Aber man kann es ja wieder aufbauen.“

Diese Worte befähigen mich immerhin, meinen Zirkel zu beenden. Ich tröste mich damit, dass zuhause ein leckeres Abendessen wartet und gehe befriedet duschen.

Auf dem Gang zur Umkleide treffe ich noch auf Joachim Schyra, einen der Geschäftsführer des Injoy Stockach. Er sei glücklich, dass es im Studio weitergehe, sagt er. Doch bleibe noch immer eine gewisse Unsicherheit, da alles derzeit von den Inzidenzwerten abhänge. Es sei zu früh, um sich in Sicherheit zu wiegen. Und das, obwohl das Fitnessstudio ein großes Maß an Sicherheit bietet: Die Corona-Tests, die man auch im Studio machen kann, viel Sauberkeit und Desinfektion, Abstandsregeln, Luftfilter und einen Lüftungsplan. Aber sicher ist momentan nur, dass nichts sicher ist

Das stimmt zwar meinen inneren Schweinehund fröhlich – mich aber nicht. Ich werde aber trotzdem einfach weiter trainieren, solange das noch möglich ist.