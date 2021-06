Eine Anfrage der Redaktion beim Landratsamt hat ergeben, dass noch nicht absehbar sei, wann die Zulassungsstelle in Stockach wieder geöffnet wird. „Die Pandemie hat hier immer noch Auswirkungen auf den Personaleinsatz“, so Pressesprecherin Marlene Pellhammer. Die Zulassungsstelle im Rathaus ist bereits seit November geschlossen, da die Mitarbeiter von dort bei der Corona-Kontaktverfolgung helfen sollten. Die Zulassungsstellen in Konstanz und Singen sind offen, doch es braucht einen vorher vereinbarten Termin.