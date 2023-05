In der großen Zeit des Jazz und gleichzeitig Prohibitionszeit in den USA beherrschen schwere Jungs und leichte Mädchen die Szene. Im Untergrund verschiebt Al Capone den verbotenen Alkohol, über die Leinwand flimmern die Meisterwerke von Stan Laurel und Oliver Hardy. Ein Mann verlässt das Haus nicht ohne Kopfbedeckung, die Damenwelt lässt sich einen Bubikopf schneiden – und Jazz ist allgegenwärtig.

Das zwölfköpfige Hot Jazz Orchestra des Bass-Saxofonisten Uwe Ladwig nimmt die Zuhörer am kommenden Freitag, 26. Mai, in der Obsthalle neben dem Winkelstüble in Wahlwies ab 20.30 Uhr mit in diese Epoche. Es spielt handverlesene Songraritäten im authentischen Sound der Goldenen Zwanziger. Hinzu kommen der Schmelz in Enrico Orlandis Stimme und die amüsante Moderation des musikalischen Leiters durch die Geschichte der frühen Jazz-Orchester.

Dargeboten werden unter anderem Hits des Ballsaal-Giganten Jean Goldkette, frühe Duke Ellington-Kompositionen aus Harlem oder Songs von Al Bowlly. Uwe Ladwig erzählt: „Diese herrliche Musik wurde auch in Filmen wie Cotton Club mit Richard Gere oder Shining mit Jack Nicholson verwendet.“

Für sein Orchester hat Ladwig die besten Musiker dieses Genres versammelt: Sänger Enrico Orlandi ist Mitglied der Swiss Tenors. Carlo Schöb, seit vielen Jahren Saxofonist beim Orchester Pepe Lienhard, zeichnet verantwortlich für so manches Arrangement von Udo Jürgens und der Schlagzeuger Patrick Manzecchi tourt immer wieder mit internationalen Jazzgrößen. Doch auch Philipp Rellstab, Lukas Gallati (Trompete), Wolfgang Hepting (Posaune), Daniel Sernatinger, Stefan Christinger (Saxofone und Klarinette), Jörg Walesch (Geige), Martin Giebel (Klavier) und Daniel Beurer (Gitarre und Banjo) sind in der regionalen Jazzszene keine Unbekannten.

Karten für 20 Euro können unter office@Uwe-Ladwig.de oder unter der Telefonnummer 07771 921020 reserviert werden. Einlass zum Konzert ist ab 19.30 Uhr, Beginn um 20.30 Uhr.